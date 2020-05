« Meurtres au paradis » du 11 mai : votre épisode de ce soir sur France 2, la série passe en rediffusion !

4.6 ( 12 )



« Meurtres au paradis » au programme TV de ce lundi 11 mai 2020 – Ce soir à la télé, France 2 vous propose un nouvel épisode de votre série « Meurtres au paradis » mais attention, terminé les inédits de la saison 9. Au programme ce lundi soir, une rediffusion de l’épisode 7 de la saison 7 intitulé « Des aveux suspects ». Un épisode pourtant déjà rediffusé en prime au début du mois dernier !…

A suivre dès 21h05 sur France 2



Pour les plus impatients et/ou ceux qui préféreront une autre chaîne, vous pouvez d’ores et déjà regarder cet épisode en avant-première sur France.TV en suivant ce lien.

« Meurtres au paradis » du 11 mai : votre épisode de ce soir

Voici le résumé de votre épisode intitulé « Des aveux suspects »



Dwayne et JP sont appelés par un voisin pour un tapage nocturne. Ils découvrent Eugène, un entrepreneur de Sainte-Marie, mort dans son salon. Un homme s’enfuit, et glisse entre les doigts de JP, qui a le temps de reconnaître une vieille connaissance, Cordell, qui le martyrisait à l’école. Bizarrement, Cordell vient se rendre. Il explique qu’Eugène, son employeur, lui avait demandé de revendre le produit d’un vol et, qu’après avoir refusé, il avait décidé de s’en emparer…

