Audiences TV prime 10 mai : « Dirty Dancing » leader (TF1) devant « Commissaire Dupin » (France 3)

4.5 ( 10 )



ANNONCES





Audiences TV prime 10 mai 2020. Hier soir TF1 s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée de ce dimanche 10 mai 2020. La chaîne proposait une énième rediffusion du film culte « Dirty Dancing » avec Patrick Swayze et Jennifer Grey.



ANNONCES





Verdict : 5.36 millions d’inconditionnels pour une part d’audience moyenne de 21.2 % sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 10 mai 2020 : autres chaînes

France 3 et le « Commissaire Dupin » affichent de leur côté 4.29 millions de téléspectateurs soit 16.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.



ANNONCES





On retrouve ensuite France 2 avec le film en rediffusion « Mission Impossible : Protocole fantôme ». Porté par un Tom Cruise au meilleur de sa forme, il a réuni 4.24 millions de fans soit 17.5 % de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Quant à la rediffusion du numéro de « Zone Interdite » consacré aux enfants de la communauté gitane, elle a été vue ou revue par 1.41 million de Français (pda 5.7%).

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Plein soleil », de René Clément. Porté par Alain Delon et Marie Laforêt, il a pu compter sur 1.25 million de nostalgiques (pda 4.9%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES