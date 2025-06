Meurtres au paradis du 9 juin : votre épisode de la saison 14 ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 9 juin 2025 – Nouvel épisode inédit de la saison 14 de la série « Meurtres au paradis » ce lundi soir sur France 2.





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 9 juin 2025, Épisode 7 – L’affaire Dorna Bray

Mervin relance l’enquête sur le décès de sa mère, Dorna Bray. Un numéro revient régulièrement dans ses relevés téléphoniques : celui de Roy Palmer, propriétaire d’un bar autrefois fréquenté par le père de Dorna. Un échange d’e-mails révèle que Roy a rendu visite à Dorna le matin même de sa mort. Très vite, Mervin le désigne comme principal suspect…

Avec Judith Jacob (Dorna Bray), Gerard Horan (Roy Palmer), Joy Richardson (Brianna Clemetson), Trieve Blackwood-Cambridge (Sterling Fox), Giovianni Mischer Douyere (Charlie jeune), Sarodja Zelateur (Dorna jeune), Leo Tosku (Roy jeune)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 14

L’inspecteur intérimaire Mervin Wilson ne rêve que d’une chose : quitter la moiteur tropicale de Sainte-Marie pour retrouver sa vie londonienne, entre pintes de bière et soirées foot. Mais les meurtres s’enchaînent à un rythme troublant — comme si quelqu’un voulait l’empêcher de faire ses valises ! À cela s’ajoute le décès inexpliqué de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, et qu’il refuse de considérer comme un simple accident. Et comme si cela ne suffisait pas, des bouleversements secouent le commissariat d’Honoré : un nouvel agent débarque dans la tension, tandis qu’un membre emblématique de l’équipe songe à partir…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.