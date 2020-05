« NCIS » du 8 mai 2020 : ce soir retour à l’état sauvage sur M6 (vidéo)

4.9 ( 10 )



ANNONCES





« NCIS » du 8 mai 2020. Ce soir sur M6 toujours pas d’épisode(s) inédit(s) pour la saison 17 de « NCIS : enquêtes spéciales ». Notez que, même si le déconfinement approche, il faudra faire encore avec les rediffusions pendant plusieurs semaines. À moins bien sûr d’un énième bouleversement dans les grilles.



ANNONCES





Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.

« NCIS » du 8 mai 2020 : les trois premiers épisodes de la soirée

Saison 14 – épisode 22 : À l’état sauvage

Un sergent artilleur est retrouvé assassiné dans un parc national. L’homme avait passé trois mois au Liberia pour former les gardes forestiers à combattre le braconnage. Gibbs collabore avec May Dawson, le sergent de la police montée qui a découvert la victime, tandis que Vance traite avec Gabriel Moore, l’ambassadeur du Liberia soucieux des conclusions de l’enquête…



ANNONCES





Saison 14 – épisode 23 : Une grande occasion

Le mariage entre McGee et Delilah approche et le stress engendré par son organisation n’est pas sans conséquences pour cette dernière… Par ailleurs, le NCIS enquête sur un navire de la Navy après la mort suspecte d’un second maître affecté au service de la restauration.

Saison 14 – épisode 24 : Un pour tous…

Gibbs, McGee et Torres se rendent dans une région reculée du Paraguay, contrôlée par un groupe de rebelles violents, pour localiser un Navy SEAL disparu lors d’un voyage non autorisé…

3 autres épisodes (saison 12 et 13) prendront le relais dès 23h10.

Vidéo

« On voit des tas de choses dans ce parc mais je n'avais jamais vu ça » 😯

Retour à l’état sauvage pour le #NCIS

📺 Ce soir à 21:05 pic.twitter.com/039P10UTex — M6 (@M6) May 8, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur le compte Twitter de la chaîne.

Retrouvez « NCIS » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES