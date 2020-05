« Plus belle la vie » du 8 mai 2020 : dans vos deux épisodes de ce soir (vidéos + audience)

4.1 ( 21 )



« Plus belle la vie » du 8 mai 2020. Malgré des audiences toujours aussi catastrophiques, retrouvez ce soir sur France 3 ou sur France.TV deux épisodes de PBLV en mode rediffusion. Ce soir les numéros 2793 et 2794 déjà diffusés en juillet 2015.



« Plus belle la vie » du 8 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 2793 : Patrick essaie de comprendre comment le voleur a pu entrer et sortir de la vente de charité de l’hôpital, sans que son équipe puisse intervenir. La police n’a aucune piste pour savoir où s’est enfuit le braqueur. Pendant ce temps, Estelle demande à Djawad de venir la rejoindre. Ensemble ils cachent Noham blessé. Puis Estelle part chercher Guillaume…

Sacha demande à Anaïs de comparer deux parfums. La jeune fille identifie celui de Francesco comme étant le parfum de son sauveur. Mme Beaumont rencontre alors le cuisinier pour le remercier. La nouvelle se répand et Frémont est obligé d’avouer son mensonge à Céline…

Kevin ne supporte plus de faire le ménage au Céleste et bâcle son travail. Emma, aidé de Baptiste, met son plan à exécution. Elle veut louer son appartement à des touristes, pendant l’absence de Franck. Mais louer un appartement s’avère plus difficile que prévu…



Épisode 2794 : Estelle et Djawad s’organisent pour veiller Noham à tour de rôle, sans éveiller les soupçons autour d’eux. A son retour aux Belles du mistral, Estelle explique à Julio et Wendy qu’ils sont partis chez des amis pour se changer les idées après le braquage. Les policiers sont sur la piste du faux docteur Ramirez et du faussaire qui lui a confectionné son badge. La vente est un échec pour l’amant de Vitreuil, Maubert car les journaux mettent en avant que la victime était un homme appartenant au milieu…

Frémont est la risée du quartier, même si Francesco refuse d’avouer publiquement qu’il lui a demandé de se faire passer pour le sauveur d’Anaïs. Mais le buzz monte autour de Francesco, et les journalistes cherchent à l’interviewer. Francesco commence à s’inquiéter…

Les ados sont confrontés au problème du contrat de location d’appartement… Kevin détourne Léon et Capucine, un couple d’amoureux, clients du Céleste et propose plus grand et moins cher. Luna peste de l’annulation de dernière minute de ses clients. Kevin renonce à revenir faire le ménage au Céleste…

« Plus belle la vie » : audience

Ces rediffusions continuent de résonner tel un vrai flop pour France 3. La chaîne va t-elle rester sur sa position encore longtemps et ne rien changer jusqu’au début du mois de juin ?

– Le premier épisode est passé sous le million avec seulement 969.000 personnes au rendez-vous (pda 3.7%).

– À peine mieux pour le second qui s’est contenté de 1.36 million de fidèles (pda 5%)

Retrouvez « Plus belle la vie » ce soir sur France 3 mais aussi sur France.TV pour le replay et autres streaming vidéo.

