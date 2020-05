« N’oubliez pas les paroles » vidéo : retour gagnant pour Maureen, Nagui présente son nouveau public (vidéo)

4.9 ( 10 )



« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Aujourd’hui, lundi 11 mai 2020, France 2 proposait des émissions inédites de « N’oubliez pas les paroles » mais tournées avant le début du confinement. Ceci explique la présence du public mais aussi le non respect de certaines règles sanitaires liées au coronavirus (gestes barriière, distanciation sociale …). Inutile donc de vous offusquer.



Les deux émissions de ce soir ont été l’occasion de retrouver Maureen qui était la maestro en titre avant que l’émission ne passe en mode rediffusion avec les Masters 2019 puis le parcours de Kevin.

Et on peut parler ce soir d’un vrai retour gagnant pour elle. Maureen a en effet signé deux victoires supplémentaires mais aussi et surtout fait tomber 21.000 euros de plus dans se besace. Une victoire à 20.000 euros dans le premier numéro, à 1.000 dans le second.



– Nombre total de victoires : 5

– Gains du jour : 21.000 euros

– Total des gains : 32.000 euros

Si vous n’y étiez pas, rattrapez-vous sans tarder sur France.TV (site et/ou application). Vous y retrouverez le replay de chaque émission.

« N’oubliez pas les paroles » vidéo

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Twitter officielle du jeu, Nagui en a profité pour confirmer la reprise des enregistrements mais aussi pour présenter le nouveau public de l’émission que vous découvrirez dès mercredi.

Il y aura de vrais spectateurs mais masqués et éloignés les uns des autres, des ballons et des personnes en visio ! Il fallait y penser.

#NOPLP Petit rappel… les émissions de ce soir et demain sont inédites. A partir de mercredi on débarque avec un public différent 😉 @nagui

vous en dit plus dans la vidéo.

Prenez soin de vous. pic.twitter.com/o7cpw8BgOs — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) May 11, 2020

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2 et France.TV

