« Demain nous appartient » : reprise des tournages mais…

« Demain nous appartient » : reprise des tournages. C’est confirmé les tournages de « Demain nous appartient » vont bientôt reprendre. Et c’est fin mai que les comédiens et les équipes techniques retrouveront le chemin des plateaux comme ceux d’ailleurs de PBLV, l’autre série phare produite par la société de production Newen.



Oui mais à l’inverse de « Plus belle la vie » qui ne devrait pas revenir avant le mois de septembre, la diffusion des épisodes de « Demain nous appartient » pourrait reprendre avant l’été d’autant que TF1 dispose d’épisodes inédits dont elle a interrompu volontairement la diffusion.

« Demain nous appartient » : vers une réécriture des épisodes

Pourquoi ça met autant de temps vous demandez-vous peut-être ? Et bien parce qu’il faut que les équipes s’adaptent aux nouvelles règles sanitaires et apprennent donc à travailler différemment.

De nouvelles règles et de nouvelles contraintes qui ne seront pas sans conséquence sur les épisodes eux-mêmes ! Et oui il va falloir réécrire certains d’entre-eux et revoir certaines scènes qui ne pourront plus être tournées.



Bibiane Godfroid présidente de la société de production Newen, a expliqué aujourd’hui au site « Les Echos » qu’une nouvelle organisation serait nécessaire à bien des niveaux.

« Il faut réécrire certains épisodes et revoir des mises en scène pour respecter les mesures sanitaires » a t-elle notamment expliqué avant de préciser qu’il fallait aussi réfléchir à bien d’autres problèmes comme la désinfection régulière des lieux ou le transport des équipes sur certains lieux de tournage.

Bref si le déconfinement est bien là, la reprise des tournages s’annonce un peu plus compliquée que prévu.

