« Romance » : nouvelle mini-série de France 2 dès le 10 juin

« Romance » est le titre de la nouvelle mini-série de France 2 (6 x 52′) qui sera diffusée à partir du mercredi 10 juin 2020 à raison de deux épisodes par soirée.



« Romance » c’est l’histoire d’une rencontre qui n’aurait pas dû avoir lieu ; une rencontre amoureuse, passionnelle qui va bouleverser des destins et changer des vies. Une série signée Hervé Hadmar avec Pierre Deladonchamps, Olga Kurylenko, Pierre Perrier, Barbara Schulz, Simon Abkarian, Anne-Sophie Soldaini.

« Romance » : présentation

Voici l’histoire…

2020. Jérémy a 32 ans. Il habite Paris. Solitaire, « refusant d’appartenir à son époque », il tombe amoureux d’une femme sur une photographie. Une photo prise à Biarritz en 1960.



2020 : Jérémy découvre un club « le Wonderland ». On y chante et on y danse le rock. Ce club, inexplicablement, va servir à Jérémy de « porte ». Un passage entre le Paris des années 2020 et le Biarritz des années 60.

Un voyage dans le temps… à la fois effrayant et merveilleux.

Biarritz été 1960 : le début du surf ; l’arrivée du rock ; le soleil et l’insouciance. Jérémy rencontre la femme photographiée. Elle se prénomme Alice et elle aussi porte un mystère. Alice : un passé à découvrir, un secret à dévoiler, un amour à vivre… et un destin à sauver.

« Romance » est à découvrir dès le 10 juin sur France 2 et France.TV.

