« Les 12 coups de midi » : Éric a encore gagné aujourd’hui dans « Les Douze coups de midi ». Mais vous le saviez peut-être déjà surtout si vous étiez devant votre petit écran ce midi. Et si l’on en croit les dernières rumeurs il n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin puisqu’il serait toujours maître de midi dans les émissions qui sont actuellement tournées. Et ces émissions ne seront pas diffusées avant le début du mois de juin. Bref, le record de participations de Christian Quesada semble clairement menacé.



Pour info, et dans l’état actuel des choses, pas moins de 5 émissions sont tournées quotidiennement. Les émissions tournées aujourd’hui devraient être ainsi diffusées durant les tous premiers jours du mois de juin

« Les 12 coups de midi » : Éric peiné par les accusations de triche et certaines remarques désobligeantes …

Et Éric n’échappe malheureusement pas à la tradition : dès qu’un candidat commence à gagner beaucoup d’argent, il est la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux. Et certains n’y vont vraiment pas de main de morte. Ah jalousie quand tu nous tiens.

Oui mais à force de lire et/ou t’entendre toutes ces critiques, ça fait forcément MAL. Éric n’a pas manqué de le souligner aujourd’hui dans l’émission du jour.



Peiné par ces attaques gratuites qui sont souvent le fruit de gens qui n’ont rien d’autre faire de leurs journées, le champion du jeu semble avoir plus de mal face aux accusations de triche dont il fait toujours l’objet. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que tous les grands maîtres de midi y ont eu droit !

Interrogé sur le sujet, Éric a déclaré aujourd’hui « J’ai ma personnalité, je ne suis pas très exubérant (…) Ça ne m’empêche pas de ressentir des choses. Je dégage quelque chose d’un peu froid, j’en suis conscient, et ça ne me pose pas particulièrement de problèmes ».

Oui mais là où ça fait mal c’est quand certains l’accusent de tricher et/ou d’être favorisé. Et là, ça ne passe plus vraiment. « Ce qui me fait un peu de peine, c’est quand on m’accuse de tricher, qu’on me soupçonne d’apprendre les réponses par cœur avant, ce genre de trucs, ou qu’il y a quelque chose d’écrit sur mon écran » a ensuite rétorqué Éric visiblement affecté par toutes ces remarques. « C’est la rançon de la gloire » lui a rétorqué Jean-Luc Reichmann comme pour tenter de le rassurer.

Mais Éric va t-il supporter longtemps toute cette méchanceté ? A priori il a les épaules pour ça. Reste que ces attaques pourraient devenir plus virulentes encore puisqu’il est tout de même en passe de détrôner Christian Quesada toujours n°1 avec 193 participations.

Et sinon aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Pas grand chose à dire sur l’émission d’aujourd’hui. Éric n’a remporté que 1.000 euros soit seulement 500 pour sa cagnotte. Elle s’élève désormais à la modique somme de 824 794 euros.

Du côté de l’étoile mystérieuse rien de neuf pour le moment. On ne va donc pas revenir sur les indices que vous connaissez déjà.

Quant au nom proposé, Éric a pensé au chanteur Raphaël ! Liste des autres noms proposés les jours précédents ICI.

Votre jeu « Les 12 coups de midi », avec Éric en maître de midi, c’est demain dès 12 heures sur TF1 et MYTF1.

