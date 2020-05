Suivez l’Eurovision Europe Shine A Light, ce soir en direct sur France 2 et France.TV

4.6 ( 10 )



L’Eurovision Europe Shine A Light, c’est ce soir en direct, live et streaming vidéo sur France 2 et France.TV. Rendez-vous à partir de 21h00 en compagnie de Stéphane Bern.



Pourquoi l’Eurovision Europe Shine A Light, ? Parce que pour la première fois depuis sa création en 1956, le Concours Eurovision de la Chanson a été annulé en raison de la crise sanitaire sans précédent. Mais il n’était pas question de vivre une année sans Eurovision ! Toute la journée du samedi 16 mai, France 2 mobilisera donc ses antennes pour vivre l’Eurovision d’une manière unique et inédite.

Eurovision Europe Shine A Light : demandez-le programme

20h55 : Eurovision Europe Shine A Light : Un événement unique en direct à vivre sur France 2.



Diffusé en direct des Pays-Bas, qui auraient dû accueillir l’événement cette année, Eurovision Europe Shine A Light promet un spectacle d’envergure pour connecter les Européens et leur donner de l’espoir au-delà des frontières.

Cette émission exceptionnelle va mettre en lumière dans un show unique, les 41 artistes et leurs chansons qui auraient dû concourir à Rotterdam et offrira également de nombreux moments inédits.

Ainsi, confinés aux quatre coins de l’Europe, des anciens gagnants, héros du concours, interpréteront des classiques de l’Eurovision d’une manière totalement originale.

Pour rendre hommage aux victimes de cette pandémie, et à tous ceux qui ont permis de lutter pour que la vie continue, les 41 artistes sélectionnés pour l’Eurovision 2020 uniront leurs voix en interprétant la chanson « Love Shine a Light », qui a donné son titre à l’émission. Ce tube avait permis à Katrina de remporter l’Eurovision en 1997 pour le Royaume-Uni.

Commenté par Stéphane Bern, entouré d’anciens participants ou de commentateurs français, ce sera aussi l’occasion de revivre avec eux les moments forts de l’histoire de l’Eurovision et de partager leurs meilleurs souvenirs de cette expérience hors du commun. Et ainsi fêter cet événement annuel incontournable de France 2 et de toutes les télévisions européennes.

Et juste après…

23h10 : La grande histoire de l’Eurovision

Produit par ADLTV. Proposé par Philippe Thuillier, réalisé par Léa Coyecques

A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel : l’Eurovision va se raconter aussi en deuxième partie de soirée avec « La grande histoire de l’Eurovision »

Depuis 1956 le Concours Eurovision de la Chanson est un évènement annuel incontournable !

L’occasion pour nous de revenir sur 65 ans d’Eurovision avec des carrières exceptionnelles, des grandes chansons, d’autres que l’on a vite oubliées, les looks et les chorégraphies de celles et ceux qui ont jalonné son histoire et les buzz de certains candidats.

Les commentateurs de ce mythique rendez-vous nous livreront leurs souvenirs et raconteront la petite et la Grande Histoire de ce Concours, à travers anecdotes et secrets de coulisses.

Une bonne façon d’attendre 2021 car la Grande Histoire de l’Eurovision n’a pas fini de s’écrire !

Avec Denise Fabre, Stéphane Bern, Dave, Cyril Féraud, Jean-Paul Gaultier, Patrice Laffont, Laurent Ruquier et Patrick Sabatier. Et avec la participation d’Amir.

L’Eurovision Europe Shine A Light, un événement unique pour rassembler l’Europe dans ce moment difficile et honorer les artistes et les chansons 2020. À ne louper sous aucun prétexte ce soir dès 21h00 sur France 2 et France.TV

