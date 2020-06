Audiences access 15 juin : retour réussi pour « Demain nous appartient » leader devant Nagui, Quotidien en forme

4.5 ( 8 )



Audiences access du lundi 15 juin 2020 – Alors que le feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » faisait hier soir son grand retour à l’antenne, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Et on peut dire que le retour de DNA est pleinement réussi puisqu’il permet à TF1 de reprendre la place de leader de l’access !

En effet, l’épisode inédit d’hier soir a pu compter sur 3,53 millions de téléspectateurs pour 18,6% de part d’audience.



C’est mieux que Nagui et son jeu « N’oubliez pas les paroles ». Celui-ci est 2ème des audiences access de ce lundi avec 3,07 millions de téléspectateurs pour 16,1% de part d’audience.

M6 est complète le podium avec le retour de « Chasseurs d’appart ». Le programme remplace « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » et du coup l’audience est en chute libre. L’émission d’hier soir n’a rassemblé que 1,21 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.



Audiences access du 15 juin : autres chiffres

Du côté des talks, Yann Barthès est en grande forme avec Quotidien, à haut niveau pour débuter la semaine. Le talk de TMC a réuni 1,98 millions en 2ème partie pour 7,9% de pda.

Le jeu de Cyril Hanouna « A prendre ou à laisser » a captivé 1,3 million de fans en deuxième partie pour 5,1% de pda.

Du côté des fictions d’après 20h, M6 reste en tête et à haut niveau avec « Scènes de ménages », la série ayant rassemblé hier soir 4,26 millions de fans pour 16,7% de pda. C’est juste devant « Un si grand soleil » sur France 2, qui a réuni 4,02 millions de téléspectateurs pour 15,7% de pda. Et la rediffusion de « Plus belle la vie » sur France 3 reste faible avec seulement 1,26 million de fidèles (pda 5,2%).

