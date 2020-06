Audiences TV prime 15 juin : « Camping 2 » (TF1) large leader, devant « Major Crimes » (France 2)

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime 15 juin 2020 – On prend les mêmes et on recommence ! Ce lundi soir en prime time, c’est encore une fois TF1 qui s’est adjugée la tête des audiences, avec la diffusion du film « Camping 2 », porté par Franck Dubosc et Richard Anconina. Une comédie qui permet à TF1 d’être large leader avec 5,26 millions de téléspectateurs pour une part d’audience à 22,5%.

La chaîne réalise une nouvelle fois de bonnes performances sur cibles :

– 31% de pda sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans

– 31% de pda sur les 25-49 ans



Audiences TV prime 15 juin 2020 : autres chaînes

C’est France 2 qui est 2ème des audiences de ce lundi soir avec le final de la saison 5 de « Major Crimes ». Les deux derniers épisodes inédits de la saison ont ainsi été suivis par 3 millions de fidèles soit 12,3 % de pda.



France 3 complète le podium avec le magazine « Secrets d’histoire ». Une rediffusion qui a pu compter sur 2,66 millions de fidèles pour 11,1% de dpa.

M6 est juste derrière avec le film « Les évadés », qui a attiré 2,35 millions de téléspectateurs, soit 11,1% des téléspectateurs.

Et enfin France 5 réalise une bonne performance avec le film « La menace », suivi par 1,8 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.

