Audiences TV prime 14 juin : carton pour « Rien à déclarer » sur TF1, devant « Night and day » (France 2)

Audiences TV prime 14 juin 2020 – Sans grande surprise, c’est TF1 qui est arrivée en tête des audiences prime time ce dimanche soir, avec la diffusion du film « Rien à déclarer », porté par Dany Boon et Benoît Poelvoorde. Une comédie réalisée par Dany Boon qui a réalisé un véritable carton d’audience avec pas moins de 6,7 millions de téléspectateurs pour une part d’audience à 27,5%.

Un score qui permet à TF1 d’être leader, avec de bonnes performances sur cibles :

– 31% de pda sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans

– 30% de pda sur les 25-49 ans

– 41% de pda sur les 15-24 ans



Audiences TV prime 14 juin 2020 : autres chaînes

Juste derrière, on retrouve France 2 avec le film « Night and day ». Porté par Tom Cruise et Cameron Diaz, il a été suivi par 3,56 millions de fidèles soit 14,3 % de pda.



M6 complète le podium avec le magazine « Zone Interdite ». Le numéro inédit de ce dimanche soir a attiré 2,72 millions de téléspectateurs, soit 10,9% des téléspectateurs.

France 3 doit se contenter de la 4ème place des audiences de ce dimanche soir avec la saison 5 de la série britannique « DCI Banks ». Le premier épisode inédit d’hier a été suivi par 2,64 millions de téléspectateurs pour 10,3% de dpa.

Et enfin Arte réalise une bonne performance avec le film « Billy Elliot », suivi par 1,1 million de téléspectateurs pour 4,3% de pda.

