50mn Inside du 5 juillet 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 5 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 5 juillet 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👱‍♀️ En intimité avec Adriana Karembeu, dans sa nouvelle vie

Comment s’est-elle libérée d’une enfance douloureuse pour devenir celle qu’elle est aujourd’hui ?

🩰 En coulisses – Versailles fait revivre ses bals masqués



🎭 Le portrait – Kev Adams

L’été commence sous les meilleurs auspices pour Kev Adams. Entre la deuxième édition de son festival d’humour à Juan-les-Pins, qui sera diffusée le 15 juillet à 20h50 sur TF1, et la sortie au cinéma le lendemain du film « Certains l’aiment chauve », l’enquêteur de Mask Singer ne manque pas de projets. Fraîchement trentenaire – il a fêté ses 34 ans il y a quelques jours –, il a accepté de nous parler de l’homme qu’il est devenu.

👑 La story – « Laissez-moi danser » le tube disco de Dalida

50mn Inside du 6 juillet 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – non communiqué

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.