Audiences TV prime 17 juin : « The Resident » (TF1) et « Top Chef » (M6) au coude à coude

Audiences TV prime 17 juin 2020 – Si d’habitude TF1 est largement leader le mercredi soir avec sa série médicale « The Resident », cette semaine la chaîne est au coude à coude avec M6 et la finale de « Top Chef » (voir notre article et découvrir le gagnant ici) !

Le concours culinaire a rassemblé 3,97 millions de téléspectateurs pour une part d’audience à 19,1%. Ca permet à M6 d’être leader d’un cheveu sur TF1.



Audiences TV prime 17 juin 2020 : autres chaînes

C’est en effet TF1 qui est 2ème des audiences de ce mercredi soir avec « The Resident ». Les deux épisodes inédits de la saison 2 ont ainsi été suivis par 3,93 millions de fidèles soit 16,5 % de pda.

France 3 complète le podium avec le magazine « Des racines et des ailes ». Ce numéro a pu compter sur 2,4 millions de fidèles pour 10,4% de dpa.



Arte réalise une bonne performance avec le film « 21 nuits avec Pattie », qui a attiré 1,86 millions de téléspectateurs, soit 7,7% des téléspectateurs.

Et enfin France 2 réalise le flop du jour avec la série « Romance », suivie hier soir par 1,79 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.

