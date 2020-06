Plus belle la vie du 18 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, le discours de Roland pour Mélanie (+ VIDEO EXTRAIT)

4.2 ( 5 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » du jeudi 18 juin 2020 – Roland prépare son discours pour le mariage de Mélanie ce soir dans la rediffusion de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », à suivre à partir de 20h15 sur France 3. Un épisode durant lequel Barbara va essayer de coacher Roland, dont elle trouve le discours ringard… Mais ça va mal tourner puisqu’elle va laisser bruler son plat dans le four !



ANNONCES





« Plus belle la vie » du 18 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2838 : Brice et Laetitia font signer une pétition pour exiger du préfet des renforts de police dans le quartier du mistral. Riva explique à Coralie que Brice est l’un de ses ex, qui veut se lancer dans la politique. Patrick oriente l’enquête vers de nouveaux arrivants ayant séjournés au Chili et au Burkina Faso, et vers les numéros de cartes de crédits volés pour acheter les lys. Obsédé par le tueur, Vivien accepte de se faire aider par un psy sur les conseils de Céline. Claire pousse Patrick à rencontrer les Mistraliens pour leur rendre compte de l’enquête et répondre à leurs inquiétudes. Les hommes du commissariat se préparent à l’enterrement de Constance…

Etienne et Mélanie se réveillent, impatients de se marier le lendemain. Pendant ce temps, Roland prépare son discours de témoin avec l’aide de Barbara. Juliette fait une déclaration à son cousin, qu’Etienne prend pour de la tendresse. Régis, le père de Mélanie trinque avec Roland au bonheur de sa fille avant de l’emmener chez lui pour sa dernière nuit de jeune fille.

Rochat essaie d’user de son influence auprès des profs pour améliorer les notes de son neveu. Si Nathan cède, Coralie et Blanche ne comptent faire aucun traitement de faveur à César. Emma explique, face à César qui la drague, qu’elle est heureuse avec Baptiste, mais elle veut bien être amie avec lui…



ANNONCES





VIDEO Plus belle la vie extrait de l’épisode 2838





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES