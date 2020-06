5 ( 7 )



ANNONCES





« Élections municipales 2020 ». C’est le grand soir ! Après 15 semaines d’attente, pour cause de confinement, le deuxième tour des élections municipales a lieu aujourd’hui, dimanche 28 juin 2020. Enfin sauf dans les communes qui n’ont pas élu de conseil municipal au 1er tour.



ANNONCES





« Élections municipales 2020 » : tous les résultats en direct ce soir

Plusieurs chaîne se mobilisent comme toujours. Intéressons-nous aux 3 principales, à savoir TF1, France 2 et France 3.

Sur TF1

A 19h45 – Taux de participation et grands enjeux

Sur le plateau de TF1, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Adrien Gindre, chef du service politique donneront dès 19h45 l’estimation de la participation des Français à ce second tour des élections municipales.



ANNONCES





A 20h00 – Estimation des résultats

Dès 20h00, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau dévoileront une première estimation des résultats, notamment dans les villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Perpignan, ainsi que le rapport des différentes forces politiques. Comme lors du premier tour, les résultats et les enjeux seront présentés grâce à un dispositif innovant.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, en plateau et en duplex, pour débattre, analyser ces résultats et décrypter les enjeux de ce premier tour au plan local.

Les envoyés spéciaux de la rédaction interviendront en duplex de nombreuses villes-clé, à forts enjeux électoraux.

Sur France 2

Dès 19h00, soirée électorale réalisée par les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et consacrée aux résultats du second tour mais aussi à l’impact du Covid-19 sur ces élections municipales.

Cette soirée sera co-présentée, en direct, par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Ils seront accompagnés de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions et de Brice Teinturier, directeur général d’Ipsos France.

Analyses, décryptages, reportages et réactions avec de nombreux invités politiques en plateau et avec les envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions en duplex de plusieurs villes de France et dans les QG de campagne.

Sur France 3

Après des éditions régionales et nationale du 19/20 largement consacrées au scrutin, France 3 proposera une grande soirée électorale, alternant 24 soirées régionales simultanées et des synthèses nationales.

De 19.55 à 21.00

24 soirées régionales simultanées

Dès 19.55, tous les présentateurs et les journalistes de France 3 en régions ouvrent la soirée électorale avec une première large séquence de 65 min, en direct de Lille, Amiens, Nancy, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon, Rennes, Nantes, Rouen, Caen, Orléans, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Antibes, Ajaccio et Paris. Premières estimations, temps forts de la journée. Canaux 301 à 324 partout en France pour suivre la soirée qui vous concerne.

🔵 Avec #CaroleGaessler, @letellier_ftv et nos journalistes du réseau régional, suivez le second tour des Municipales en direct sur France 3. 📌 Rendez-vous demain à partir de 19.00 pic.twitter.com/gZ15KEnfkU — France 3 (@France3tv) June 27, 2020

De 21.00 à 21.15

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier

En partenariat avec IPSOS Sopra – Steria, Radio France et LCP / Assemblée Nationale / Public Sénat

De 21.15 à 22.00

24 soirées régionales simultanées

Rédactions régionales (45 minutes)

De 22.00 à 22.15

Synthèse nationale

De 22.15 à 23.00

24 soirées régionales simultanées

Rédactions régionales (45 minutes)

De 23.00 à 00.00

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier

(60 minutes)

Résultats, invités en direct sur le plateau, débats, réactions de la classe politique, duplex avec les journalistes de France 3 en régions et les envoyés spéciaux de la rédaction nationale dans les QG de campagne et les villes à enjeux, analyses avec des experts de la vie politique, synthèse et projection sur la France d’après les élections et la crise du covid-19, à deux ans de l’élection présidentielle.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES