« Les 12 coups de midi » : en proposant Baptiste Giabiconi, Antonin trouve l’étoile mystérieuse, une surprise ce dimanche pour les 10 ans (explication des indices)

« Les 12 coups de midi ». Comme prévu l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » a été trouvée en ce samedi 27 juin 2020. Et c’est le beau Baptiste Giabiconi qui s’y cachait. Vous n’avez pas encore compris les indices ? Alors voici les explications fournies par Zette.



« Les 12 coups de midi » : explications des indices pour l’étoile mystérieuse

– l’hélicoptère car avant d’être mannequin, Baptiste Giabiconi a travaillé chez Eurocopter

– le chat blanc était celui de Karl Lagerfeld dont il était très proche

– L’âne étant Corse, c’était en référence à ses origines

– la boule à facettes pour sa participations à « Danse avec les Stars »

– la cloche car il a étudié la restauration

– le mange-disque car il est aussi chanteur

– les feuilles de vigne pour sa récente participation à « Stars à nu » sur TF1.



Et grâce à la découverte de cette étoile mystérieuse, la cagnotte d’Antonin a fait un sacré bon en avant pour atteindre la somme de 38.385 euros. Une belle revanche pour le jeune maître de midi qui quelques secondes plus tôt signait une victoire à 0 euro. Comme quoi…

Une surprise pour les 10 ans ce dimanche 28 janvier 2020 ?

Ce dimanche 28 janvier 2020 , l’émission fêtera officiellement ses 10 ans ! Et si de nombreuses surprises sont prévues lors du prime de samedi prochain (finale du combat des maîtres), une première surprise est prévue demain selon Télé Star. Un gros gâteau d’anniversaire sera apporté sur le plateau de l’émission pour fêter comme il se doit cet anniversaire et cette 3610ème émission.

Eric bientôt dans « Questions pour un champion » ?

Dans l’émission d’hier Éric a fait savoir qu’il était ravi d’avoir retrouvé ses proches, d’avoir retrouvé une vie quasi « normale ». Un peu plus tôt dans la semaine, il a indiqué lors de différentes interviews qu’il était plutôt soulagé de cette élimination.

Et pourtant Éric semble avoir pris goût à la victoire. Dans Télé Star, il a indiqué qu’il aimerait bien s’essayer à d’autres jeux.

Ainsi, et à la question « Avez-vous envie de participer à d’autres émissions ? », il a répondu sans détour : « Je pense que je vais essayer Questions pour un champion. Mais je vais attendre de digérer la notoriété ».

Le combat des maîtres dès ce lundi 29 juin

Dès lundi, semaine spéciale Combat des Maîtres. Pour fêter les 10 ans, Jean-Luc Reichmman va réunir les plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du jeu. Parmi eux Éric bien sûr, mais aussi Paul, Xavier, Timothée, Benoît, Lucia et bien d’autres… Rendez-vous exceptionnellement chaque jour à partir de 11h45 sur TF1 et sur MYTF1.

