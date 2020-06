« Féminicides » : c’est enfin ce soir, mardi 2 juin 2020, sur France 2

5 ( 2 )



ANNONCES





Le documentaire « Féminicides » devait être programmé le 31 mars dernier. Mais face à l’épidémie de coronavirus, France 2 avait le choix de le déprogrammer au profit d’une rediffusion de son magazine « Rendez-vous en terre inconnue ». Mais cette fois c’est la bonne ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming puis replay sur France.TV.



ANNONCES





Notez que ce documentaire s’inscrit dans le cadre d’une soirée spéciale en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s’articulera autour du documentaire inédit « Féminicides », coproduit par Bangumi et Le Monde, co-réalisé par Lorraine de Foucher et Jérémy Frey et porté par la voix de Laetitia Casta.

Et pour accompagner et prolonger ce documentaire, un débat de 50′ préparé par la direction de l’information de France Télévisions prendre la suite dès 22h40. Il nous sera présenté par Julian Bugier.

« Féminicides » : présentation

En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon.



ANNONCES





Face à ce fléau, les journalistes du Monde ont créé une cellule d’investigation au sein de leur rédaction pour décrypter ces féminicides.

Avec méthodologie, ils ont mis en évidence un schéma criminel récurrent. Ils ont caractérisé les signaux faibles et forts qui conduisent à ces meurtres de femmes.

Ce documentaire analyse cinq cas emblématiques de féminicides. A travers les témoignages de l’entourage des victimes, mais aussi des institutions, il retrace l’évolution de la relation amoureuse de la rencontre jusqu’au meurtre.

Ce film pointe ce qui aurait dû être vu. Il alerte sur l’aveuglement collectif de notre société.

Cinq histoires tragiques pour faire émerger une mécanique, dans l’espoir de l’enrayer.

Et à travers ce film, une volonté : provoquer une prise de conscience globale. Car les féminicides, c’est l’affaire de tous.

Ce documentaire livre les données statistiques du Monde, du ministère de l’Intérieur, et de l’inspection générale de la Justice :

– 3 feminicides sur 4 sont commis pendant ou après la séparation (Le Monde)

– 40 % des auteurs se suicident ou tentent de le faire après le meurtre (Ministère de l’Interieur)

– 41 % des victimes avaient signalé des violences aux forces de l’ordre (Inspection générale de la justice)

Vidéo

Teaser vidéo de votre soirée…

"Le féminicide n'est provoqué ni par l'amour, ni par la folie. C'est un crime de propriété" pic.twitter.com/kOPjCsrUei — France 2 (@France2tv) June 1, 2020

Si cette video ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter de France 2.

Juste après le débat

Après le film événement « Féminicides », Julian Bugier débattra en plateau avec de nombreux invités.

Comment faire pour prévenir efficacement ces crimes ? Les dispositifs actuels sont-ils suffisants ? La prise de conscience est-elle à la hauteur ? Magistrats, policiers, gendarmes, associations, citoyens : la lutte contre les violences faites aux femmes doit être l’affaire de tous.

LES INVITES

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes

Lorraine de Foucher, journaliste au Monde, réalisatrice du film documentaire « Féminicides »

Luc Fremiot, ancien magistrat

Hélène de Ponsay, soeur d’une victime de féminicide, fondatrice de l’Union nationale des familles de féminicides

Antoine Mouilliere, fils d’une victime de féminicide

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES