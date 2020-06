Un si grand soleil en avance : Eve tire un trait sur Virgile (résumé + vidéo épisode n°406 du 1er juin 2020)

4.3 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après deux mois et demi d’interruption de la diffusion, ce lundi soir votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » est enfin de retour avec un nouvel épisode inédit ! Un épisode un peu triste puisque Eve décide finalement de tirer un trait sur Virgile, qu’elle ne peut plus aider depuis la mort de Lucille.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 406

Eve était très inquiète pour Virgile après qu’il se soit volatilisé. Il finit par accepter de la voir mais il lui demande d’arrêter de s’accrocher à lui. Il ne finira que par lui faire du mal, Virgile demande à Eve de l’oublier ! Eve finit par lui dire qu’il n’a qu’à couler s’il ne veut pas de son aider, elle en a marre et abandonne !

Et tandis que les enquêteurs obtiennent de nouveaux éléments, Elisabeth cherche à mettre les points sur les « i ».



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 1er juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

