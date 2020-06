Koh-Lanta : Claude prêt pour une 4ème saison ? Il se confie (VIDEO)

4.3 ( 6 )



ANNONCES





C’est vendredi soir que s’est achevée la saison de Koh-Lanta, avec la victoire de Naoil. En effet, c’est elle qui a remporté l’épreuve des poteaux de « Koh-Lanta : l’île des héros » et elle a ensuite choisi d’affronter Inès. Les aventuriers ont majoritairement voté pour Naoil, sacrée grande gagnante, tandis que Claude finit 3ème malgré un parcours quasi sans faute et un record de victoires individuelles.

Pour myTF1, Claude s’est confié dans une interview vidéo et il avoue déjà être prêt pour une quatrième saison !



ANNONCES





Claude a sans conteste marqué cette saison de Koh-Lanta par ses prouesses sportives et son mental d’acier. Bon joueur, il revient sur le parcours de Naoil et la félicite pour sa victoire amplement méritée.

« Naoil je lui tire mon chapeau, c’est une belle gagnante comme je l’ai dit. Si j’avais du désigner ce qu’est un gagnant pour moi dans Koh-Lanta, elle correspondrait parce que c’est une personne qui ne se plaint pas, qui gagne des victoires, qui se bat, qui est à l’écoute des autres, et qui s’intéresse et vit son aventure pleinement » a déclaré Claude.



ANNONCES





Claude profite de cette interview pour revenir sur le soutien sans faille qu’il a reçu depuis le début de la diffusion de l’émission. Très fier, il estime que ce soutien vaut bien plus que le titre final et les 100.000 euros. Et aventurier dans l’âme, il révèle être prêt à repartir pour une quatrième saison.

« Evidemment je suis prêt à faire une quatrième aventure. Mon challenge principal sur une quatrième aventure ça serait justement de prouver qu’on peut encore faire perdurer la flamme. Ca serait encore plus difficile, au delà de la gagne, de survivre à une quatrième aventure après le parcours que je viens de faire » a-t-il expliqué.

VIDEO Koh-Lanta l’interview Claude après sa défaite en finale

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES