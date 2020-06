« Le seigneur des anneaux : les deux tours » : ce soir sur TF1 (VIDEO)

5 ( 7 )



« Le seigneur des anneaux : les deux tours » au programme tv du mardi 16 juin – Ce soir à la télé, après l’audience plutôt timide du premier film de la trilogie mardi dernier (voir notre article), place au deuxième volet avec la rediffusion du film « Le seigneur des anneaux : les deux tours ».

À voir et/ou à revoir ce mardi soir à partir de 21h05 mais aussi en stremaing vidéo via la fonction direct de MYTF1.



« Le seigneur des anneaux : les deux tours » : histoire, résumé, synopsis

Après la mort de Boromir et celle de Gandalf le gris, les membres de la communauté de l’anneau sont dispersés. Frodon et Sam ont décidé de suivre Gollum qui doit les conduire vers le Mordor pour détruire l’anneau. De leur côté, Aragorn, l’elfe Legolas et le nain Gimli vont tenter d’unir les peuples du Rohan et ceux du Gondor, en guerre depuis les manipulations de l’espion de Saroumane, le sinistre Langue de Serpent. Enfin, Merry et Pippin, qui ont réussi à s’échapper des Uruk-hai, trouvent un nouvel allié dans la mystérieuse forêt de Fangorn…

Bande-annonce vidéo

Découvrez la bande-annonce du film…



« Le seigneur des anneaux : les deux tours » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

