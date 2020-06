« Les 12 coups de midi » : un nouvel horaire pour le combat des maîtres et le retour d’Éric !

5 ( 3 )



« Les 12 coups de midi » : nouvel horaire. Hier l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » a été trouvée. Et il s’agissait de Baptiste Giabiconi. Oui mais une nouvelle ère va débuter. En effet, et alors que votre jeu quotidien préféré va fêter ses 10 ans aujourd’hui, dimanche 28 juin 2020, notez que le combat des maîtres va débuter dès demain et pour une semaine. Il se terminera samedi prochain lors d’un prime-time exceptionnel et en compagnie d’invités prestigieux.



« Les 12 coups de midi » : nouvel horaire pour le combat des maîtres !

Mais attention car dit semaine exceptionnelle dit horaire exceptionnel ! Et dès demain votre jeu quotidien vous donne rendez-vous non pas à 12 heures mais à partir de 11h45. Pour le replay et le streaming vidéo on reste toujours sur MYTF1.

« Les 12 coups de midi » : le combat des maîtres en quelques lignes

Placée sous le signe de la bonne humeur, du challenge, et du rire, cette semaine exceptionnelle va permettre de réunir les plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du jeu.



Chaque jour, autour de Jean-Luc Reichmann, ils s’affronteront pour ainsi obtenir le précieux sésame : une place en finale.

Six d’entre eux auront la chance de se qualifier pour participer à cette grande finale qui sera diffusée le samedi 04 juillet à 21h05.

Les maîtres de midi engagés dans « Le combat des maîtres

Eric sera bien sûr de retour mais il ne sera pas seul. A ses côtés des candidats et champions emblématiques du jeu comme Paul, Timothée, Benoît, Lucia, Xavier … etc

Le prime-time

Et après une semaine de folie et de challenge, c’est le prime-time qui vous attend samedi soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

Jean-Luc Reichmann et toute l’équipe des 12 Coups de Midi vous donnent rendez-vous pour une soirée festive qui lancera l’été dans le rire et la bonne humeur. Une soirée exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte. L’occasion de célébrer ensemble les 10 ans de ce jeu mythique.

A la tête des deux équipes, deux invités de marque ont accepté de relever le défi de participer à ce match hors norme. Anne Roumanoff et Claudio Capéo feront tout pour emmener leur équipe d’invincibles maîtres de midi jusqu’à la victoire.

Nos équipes joueront au profit de l’association Action Enfance.

« Les 12 coups de midi » : jeu préféré des Français

Le saviez-vous ? Le programme a été désigné jeu télévisé préféré des Français en 2020 par un sondage Opinion Way publié par Le Figaro.« Les 12 coups de midi » arrive en tête avec 24% des suffrages, devant “N’oubliez pas les paroles” (22%), “Qui veut gagner des millions” (17%) et “Tout le monde veut prendre sa place” (16%).

« Les 12 coups de midi » revient ce dimanche 28 juin dès 12 heures sur TF1. Soyez au rendez-vous pour découvrir la nouvelle étoile mystérieuse !

