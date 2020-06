« Lolo » avec Dany Boon et Julie Delpy : 3 choses à savoir sur le film de France 2 ce soir

4.4 ( 13 )



« Lolo » avec Dany Boon et Julie Delpy est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Une comédie plutôt réussie et particulièrement bien servie par ses deux têtes d’affiche que vous pourrez (re)découvrir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV



« Lolo » : histoire, résumé, synopsis

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s’adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.

3 choses à savoir sur votre film

– Joli succès en salles, le film a convaincu 906 840 spectateurs

– L’idée du film est venue à Julie Delpy (également réalisatrice, nrl) lors d’une plaisanterie avec sa coscénariste. Elle avait pour thème les rapports qu’elle pourrait avoir dans 10 ans avec son fils de 6 ans



– Si Julie Delpy joue dans son propre film c’est aussi parce que cela lui a permis de le financer.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

« Lolo » de et avec Julie Delpy et Dany Boon, c’est ce soir sur France 2 et France.TV

