« Hudson & Rex » débarque ce soir sur France 3 avec 4 épisodes inédits

Rex vous manquait ? Dès ce soir dans « Hudson & Rex » découvrez des épisodes inédits de ses aventures. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou dès maintenant en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV



Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du 21 juin 2020 : vos 4 épisodes

Ep. 1. Course contre la montre / The Hunt

Scénariste : Ken CUPERUS



Réalisation : Alison REID

Le lieutenant Charlie Hudson est témoin de l’enlèvement d’une jeune fille. Rex part à la poursuite du véhicule et se retrouve coincé sur une île.

L’équipe du commandant Donovan découvre que la jeune fille, Evelyn Boonstra, a été enlevée par les hommes de main de Mankiewicz, un criminel qui veut faire pression sur son père…

Ep. 2 — Une mort spectaculaire / Fearless Freaks

Scénariste : Ken CUPERUS

Réalisation : Felipe RODRIGUEZ

Birdy, Monster et Lady Jump, trois jeunes cascadeurs surnommés « les Fearless Freaks », gagnent leur vie en postant des vidéos de leurs performances sur leur site internet. Un jour, l’un d’entre eux chute du toit d’un parking. Accident ou homicide ? Le lieutenant Hudson et son fidèle compagnon sont chargés d’éclaircir ce mystère.

Ep. 3 — Hantés par le passé / Haunted by the Past

Scénariste : Paul AITKEN, Simon McNABB

Réalisation : Felipe RODRIGUEZ

En pleine nuit, Nancy Rubic est trouvée inanimée dans un cimetière. On a manifestement tenté de l’étrangler. Le lieutenant Hudson et Rex sont chargés de l’enquête. Le commandant Joe Donovan fait immédiatement le lien avec une ancienne affaire non élucidée, datant d’une vingtaine d’années, dans laquelle le grand frère de la victime, Malcom Rubic, alors âgé de 11 ans, avait disparu en rentrant chez lui.

Ep. 4 — Sur les bancs de la fac / School Days

Scénariste : Ken CUPERUS, Celeste PARR

Réalisation : Alison REID

Le professeur Sharpe est retrouvé mort dans son amphithéâtre, couvert de goudron et de plumes. Charlie et Rex mènent l’enquête à l’université. Leur principal suspect est Toby, l’assistant du professeur, mais, très vite, ils découvrent un lien entre l’assassinat de Sharpe et le suicide de Meagan, une étudiante victime d’un viol.

Bande-annonce

Et on termine comme souvent par la bande-annonce…

« Hudson & Rex » tous les dimanches à 21h sur France 3 et en replay sur france.tv

