« Mallorca » du 22 juin 2020 : ce soir, découvrez la nouvelle série de France 2

« Mallorca » du 22 juin 2020. Ce soir sur France 2 découvrez « Mallorca », la nouvelle série évènement de la chaîne. Au programme de cette première soirée pas moins de 3 épisodes à la suite. C’est expéditif surtout que cette saison ne compte que 10 épisodes au total…



Avant de vous proposer un aperçu de vos épisodes de ce soir, on plante le décor….

Miranda Blake, lieutenant de la police anglaise, est en mission sur l’île magnifique de Majorque. Ambitieuse et perfectionniste, sans beaucoup d’humour, elle doit composer avec Max Winter, un flic allemand, débonnaire et jovial. Elle doit prolonger sa collaboration sur l’île. Ce tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers. Malgré le contraste des caractères, la collaboration se révèlera payante.

« Mallorca » du 22 juin 2020 : vos 2 épisodes de ce soir

Ep.1 Un voleur plein d’honneur



Miranda Blake, lieutenant de la police anglaise, est en mission de protection de témoin à Majorque. Elle doit rapatrier Niall Taylor, qui a négocié son immunité en échange de son témoignage contre ses complices. Mais ils tombent dans un piège à l’aéroport. Miranda, perfectionniste, décide de rester sur l’île pour démêler cette histoire. Elle sera épaulée par Max, un jeune officier Allemand, drôle et bon vivant, à l’opposé de la méthodique anglaise, qui devra prendre sur elle pour collaborer avec lui.

Ep.2 Amours et jalousies

Max et Miranda se voient confier une enquête a priori sans grand enjeu, la disparition inquiétante d’un mannequin allemand. Mais quand la presse s’en mêle, la pression est bien là, et Max et Miranda devront rapidement démêler le vrai du faux, dans cet univers aussi superficiel que narcissique.

Ep.3 La Guerre des vignes

Max et Miranda partent enquêter dans les vignobles de Majorque, où un couple de producteurs reçoivent de nombreuses menaces. Mais derrière ces terres magnifiques se cachent des secrets bien sombres…

>>> Pour en savoir un tout petit plus sur la série, suivez ce LIEN.

« Mallorca » débarque sur France 2 et France.TV

