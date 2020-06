La série « Mallorca » débarque sur France 2 le lundi 22 juin 2020

4.7 ( 12 )



La série « Mallorca » débarque très bientôt sur France 2. C’est le lundi 22 juin 2020 que vous découvrirez en effet les aventures de Miranda Blake, un lieutenant de la police anglaise venue tout spécialement en mission sur l’île magnifique de Majorque.



Ambitieuse et perfectionniste, sans beaucoup d’humour, elle doit composer avec Max Winter, un flic allemand, débonnaire et jovial. Elle doit prolonger sa collaboration sur l’île. Ce tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers. Malgré le contraste des caractères, la collaboration se révèlera payante.

Présentation

Sous le soleil méditerranéen, l’île espagnole de Majorque et ses paysages somptueux ressemblent à un petit paradis. Détachée pour une mission de courte durée, Miranda Blake, une inspectrice anglaise « pur jus », accro à son travail et sans une once d’humour, est contrainte de prolonger sa collaboration sur l’île ; pire encore, elle se voit imposer comme partenaire Max, un flic allemand, débonnaire et jovial. Ce tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers. Car derrière la carte postale, l’île connait son lot de crimes que notre tandem anglo-allemand résout dans la bonne humeur et en essayant de s’apprivoiser l’un et l’autre. Le cocktail savoureux entre le charmant Max et l’obstinée Miranda se consomme sans modération…

Casting et personnage

Avec dans les rôles principaux :



Elen RHYS (Lieutenant Miranda Blake), Julian LOOMAN (Lieutenant Max Winter), Maria FERNANDEZ ACHE (Ines Villegas), Nacho ALDEGUER (Federico Ramis), Tabata CEREZO (Carmen Lorenzo), Denis SCHMIDT (Christian).

Le premier épisode

Découvrez maintenant le résumé du premier épisode « Un voleur plein d’honneur ».

Miranda Blake, lieutenant de la police anglaise, est en mission de protection de témoin à Majorque. Elle doit rapatrier Niall Taylor, qui a négocié son immunité en échange de son témoignage contre ses complices. Mais ils tombent dans un piège à l’aéroport. Miranda, perfectionniste, décide de rester sur l’île pour démêler cette histoire. Elle sera épaulée par Max, un jeune officier Allemand, drôle et bon vivant, à l’opposé de la méthodique anglaise, qui devra prendre sur elle pour collaborer avec lui.

Présentation de la série en vidéo

Si vous préférez les images, petite présentation en vidéo

« Mallorca » saison 1 c’est à partir du lundi 22 juin 2020 sur France 2 et France.TV

