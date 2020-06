« Pop Show » du 27 juin 2020 : la liste des invités de ce soir

4.5 ( 11 )



« Pop Show » du 27 juin 2020. Ce soir à la télé, retrouvez Valérie Bègue et Nagui pour un nouveau numéro de « Pop Show »…. un grand jeu autour de la musique et dont le but est simple : tester les connaissances et les qualités musicales des invités de l’émission.



Pendant 2 heures, les invités viendront donc jouer et tester leurs connaissances dans une bonne humeur communicative. Bref c’est une bonne soirée qui nous attend. Mais attention ils ne seront pas là que pour s’amuser. S’ils auront pour mission de nous divertir, ils devront aussi tout faire pour gagner le maximum d’argent au profit du Secours Populaire. Et il y a jusqu’à 100.000 euros à la clé !

Des jeux que tout le monde connaît autour des paroles, des mélodies, des interprètes des chansons les plus cultes. Toute la culture musicale des 50 dernières années y passe ! Le tout orchestré et rythmé par un groupe live.

« Pop Show » du 27 juin 2020 : les invités

Voici la liste de ceux qui ont accepté de jouer pour ce numéro inédit



🎶 Julie Zenatti

🎶 Elisa Tovati

🎶 Camille Chamoux

🎶 Julie Ferrier

🎶 Claudio Capéo

🎶 Florent Peyre

🎶 Bruno Guillon

🎶 André Manoukian

Bande-annonce vidéo

Et voici la bande-annonce de votre émission de ce soir histoire de vous mettre déjà dans l’ambiance.

« Pop Show » revient ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV

