Un si grand soleil : Quentin dit la vérité, Eve surveille Virgile, ce qui vous attend lundi 29 juin (épisode n°426 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine s’achève et vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil ». Et on peut vous dire que dans l’épisode 426 du lundi 29 juin, Quentin va dire toute la vérité à Gary au sujet du cambriolage !

En effet, si Quentin refuse toujours de dire la vérité à Davia, quand Tésa vient lui mettre encore la pression à l’hôpital, il se décide à parler à Gary.



Gary conseille alors à Quentin de quitter Davia pour la protéger…

De son côté, Bilal accepte la demande de Sofia et Elise d’être le géniteur de leur futur bébé. Il leur annonce la bonne nouvelle en venant à la paillotte avec un grand ours en peluche.



Quant à Eve, elle s’inquiète pour Virgile et demande à Eliott de le suivre ! Eliott découvre alors que Virgile retrouve une femme. Il lui demande de quitter l’appartement d’Eve avant qu’elle ne l’apprenne.

Rendez-vous lundi 29 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

