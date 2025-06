N’oubliez pas les paroles du 9 juin : Cindy continue et se rapproche des masters !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 9 juin 2025, 42 victoires pour Cindy – Après deux semaines de pause pour Roland Garros, c’était le grand retour de « N’oubliez pas les paroles » ce lundi soir. Et Cindy a signé deux nouvelles victoires et se rapproche encore un peu plus des masters !











N’oubliez pas les paroles du lundi 9 juin 2025, 42 victoires pour Cindy

Dans le détail ce lundi soir, Cindy a gagné 2.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise 163.000 euros en 42 victoires. Elle n’est plus qu’à 22.000 euros d’intégrer les masters !

N’oubliez pas les paroles du 9 juin, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.