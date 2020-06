Présidentielle 2022 : Jean-Marie Bigard renonce à se présenter

5 ( 3 )



Alors qu’il y a quelques semaines Jean-Marie Bigard déclarait à BFM TV qu’il « pourrait être intéressé » par l’élection présidentielle de 2022, l’humoriste fait aujourd’hui machine arrière dans un entretien pour Society.

« Je laisse chauffer la cocotte-minute à feu doux pour savoir combien de gens seraient derrière moi si ça arrivait, mais pour l’instant ce n’est pas au goût du jour » a expliqué Jean-Marie Bigard à Society avant de préciser qu’en fait il n’avait jamais eu l’intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles.



« J’y connais rien en politique. J’ai jamais voulu en faire. Je me ferais déchiqueter si je rentrais sur le terrain. Je préfère gueuler en tribune » a-t-il déclaré.

On peut dire que Jean-Marie Bigard a donc fait un buzz pour rien. Sa déclaration chez BFM TV date du 27 mai dernier et un peu plus de deux semaines plus tard il annonce l’inverse…



