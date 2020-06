Un si grand soleil en avance : Sofia et Elisa prêtes à avoir un bébé (résumé + vidéo épisode n°416 du 15 juin 2020)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un joli moment qui vous attend en ce début de semaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode inédit de ce lundi soir, Sofia et Elise sont prêtes à fonder une famille !

Un si grand soleil résumé de l’épisode 416

Sofia et Elise veulent fonder une famille en ayant un bébé. Elles ont déjà décidé que ce serait Elise qui porterait leur enfant et elles font donc une reconnaissance de maternité anticipée pour protéger Sofia. La notaire leur explique qu’elles auront exactement les mêmes droits et que même en cas de séparation, elles seront officiellement toutes les deux les parents de ce bébé ! La notaire est très émue, c’est la première fois qu’elle rédige ce type de document pour un couple monoparental et elle est heureuse que la loi le permette enfin.

Et tandis que Becker veut faire toute la lumière sur une tentative d’intimidation, Virgile, parviendra-t-il enfin à surmonter ses difficultés ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

