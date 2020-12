Jean-Marie Bigard annonce être ruiné (VIDEO)

4.7 ( 14 )



Nouveau coup de gueule de l’humoriste Jean-Marie Bigard cette semaine, au micro de l’émission « Les Grandes Gueules » sur RMC Story. En pleine crise sanitaire qui l’empêche de pouvoir remonter sur scène, Jean-Marie Bigard a expliqué être ruiné et ne plus pouvoir payer son loyer depuis trois mois.



A 66 ans, Bigard a expliqué être « aux abois » et avoir des difficultés financières.



« Je suis comme tout le monde, je demande une autorisation de découvert à ma banque. Là j’ai 3 mois de loyer de retard. Je ne vais pas pleurer, hein. Je suis encore dans ma position milliardaire ! Si tu me demandes 500 euros, je vais aller les chercher au distributeur. Je ne vais pas me plaindre de mon sort. Mais si tu me demandes, si je suis financièrement ruiné, bah je le suis » a déclaré Jean-Marie Bigard.

« Je suis ma seule et unique source de revenus. Si je ne travaille plus je ne gagne plus d’argent. Et au bout de six mois, et bah tu claques du bec. » a-t-il ajouté.



Jean-Bigard s’en est pris au passage au comédien Gérard Jugnot, qui l’a critiqué récemment sur ses prises de position.

« C’est dur parce que les gens comme Gérard Jugnot, qui me critiquent, ou d’autres, ils continuent de tourner des films. Ils pètent dans la soie mais moi, si je ne vais pas avec mes 100 kilos de bidoche sur la scène et que le préfet n’accepte pas que je joue devant 2 000 personnes, bah il m’affame » a affirmé l’humoriste.

VIDEO Bigard se dit ruiné financièrement

#GrandOral 🗣️ ➡️@JM_Bigard, humoriste et auteur de "Le dictionnaire français Bigard" "Je suis financièrement ruiné ! Je demande une autorisation de découvert à ma banque sinon j'ai trois mois de retard de loyer !" #GGRMC pic.twitter.com/5eH4KTXCxL — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) December 3, 2020

