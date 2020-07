4.5 ( 10 )



Angelina Jolie et Brad Pitt de nouveau ensemble ?… Voilà ce que tentent de nous faire croire de nombreux tabloïds en ce début d’été 2020. Il faut dire que c’est forcément vendeur ! Alors que les tensions étaient particulièrement vives entre les deux tourtereaux depuis l’annonce de leur divorce en 2016, ces deux-là seraient désormais tellement proches que la presse people s’imagine déjà un retour de flamme.



Tout ça parce que Brad Pitt est allé rendre visite à ses enfants au sein du domicile de son ex-compagne. Et il y serait resté au moins 2 heures… Il n’en fallait pas moins pour affoler cette presse avide de potins en tout genre… une presse qui a beaucoup souffert ces dernières semaines, le confinement l’ayant privée d’une grande partie de ses scoops, de ses paparazzades et donc de ses recettes.

Angelina Jolie et Brad Pitt de nouveau ensemble ? Pourquoi on n’y croit pas ?

De notre côté on n’y croit pas une seconde et on va vous dire pourquoi :

– D’abord parce qu’on nous a fait le coup une bonne dizaine de fois au moins depuis 2016. Et à chaque fois, cela s’est avéré totalement faux;



– Parce que les tensions ont été particulièrement vives et houleuses entre Brad et Angelina au cours de ces 4 dernières années et qu’il paraît difficile de recoller les morceaux surtout après les propos parfois « haineux » tenus par l’un et l’autre et les menaces qu’ils ont préféré à tour de rôle.

– Parce qu’on est persuadé qu’avec le temps l’animosité est simplement retombée et que les Bragnelina n’ont qu’un but : oeuvrer pour le bien-être de leurs enfants. Et pour cela ils peuvent très bien avoir décidé d’entretenir de bonnes relations. Un simple apaisement après plus des 4 années d’une guerre sans merci !

– Enfin et surtout parce qu’Angelina et Brad ont toujours des affaires en commun et c’est probablement l’une des raisons de leurs rapprochement. Rappelons qu’ils exploitent ensemble un domaine viticole à Correns dans le Var, non loin de Brignoles, et qu’il produisent déjà un excellent vin rosé étiqueté « Château de Miraval ». Et en septembre ils présenteront leur nouveau bébé « Fleur de Miraval », un champagne rosé fruit d’une collaboration avec la célèbre Maison de champagne Pierre Péters.

Bref des tabloïds comme « Entertainment Weekly » et/ou le « Daily Mail » vont peut-être un peu vite en besogne abusant comme toujours de titres très racoleurs mais forcément plus vendeurs.

