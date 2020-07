Demain nous appartient en avance : Joubert encore remis en liberté ? (résumé + vidéo épisode 706 DNA du 10 juillet 2020)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 706 du vendredi 10 juillet 2020 – Joubert va-t-il encore une fois être remis en liberté par la police ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ?



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 706

Désormais, Aurore et Martin en sont persuadés, Quentin Joubert est le responsable des viols et agressons de Morgane, Amanda et Marianne. Les policiers viennent également de découvrir que Joubert s’en est pris à 18 autres femmes… Joubert ne le sait pas encore mais les policiers ont les preuves qui leur faut pour l’emmener en prison. Cependant, Aurore veut que le futur prisonnier prenne une lourde peine, et pour ça elle est bien décidée à lui faire tout avouer !

Mais la bravoure de Morgane permet aux policiers de mettre fin à l’enquête. Malgré tout, Marianne et Amanda ont encore un long chemin à parcourir. Quant à Laura, la mystérieuse jeune fille, elle a besoin d’aide. Et éternel insatisfait, Timothée continue de se mobiliser avec ses amis.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 706 du 10 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

