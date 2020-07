Mort de l’acteur Jean-François Garreaud vu dans « Plus Belle la vie » « Nina » ou « Sous le soleil »

4.7 ( 15 )



Annonces





Mort de l’acteur Jean-François Garreaud. Et encore une bien triste nouvelle en ce mois de juillet avec l’annonce de la mort de l’acteur Jean-François Garreaud. Visage familier des téléspectateurs, il avait joué dans de nombreux téléfilms mais aussi dans séries télévisées très populaires comme « Sous le Soleil », « Plus belle la vie », « Profilage », « La Crim' », « Candice Renoir » ou bien encore « Nina ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Âgé de 74 ans, ce dernier est décédé hier à son domicile de Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne. Une info France Bleu confirmée par le Maire de la commune.



Annonces





Il était aussi comédien pour le théâtre et le cinéma. Sur grand écran on se souviendra de lui pour ses rôles dans « Violette Nozière » de Claude Chabrol; « Une histoire simple » de Claude Sautet; « I… comme Icare » de Henri Verneuil ou bien encore « Le battant » de et avec Alain Delon.

Toutes nos condoléances accompagnent bien sûr ses proches…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés