Demain nous appartient en avance : Luke soutient Laura (résumé + vidéo épisode 713 DNA du 21 juillet 2020)

5 ( 1 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 713 du mardi 21 juillet 2020 – Christelle est morte d’inquiétude ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Laura semble avoir des problèmes de santé et Christelle s’en inquiète…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 713

Sara se rend à l’hôpital pour tenter de découvrir qui est la mystérieuse femme victime d’une agression en plein centre-ville. La victime aurait cherché à protéger son agresseur… Pendant ce temps, Luke est au chevet de Laura et tente de la convaincre de dénoncer ses parents adoptifs. Il s’attache de plus en plus à la jeune fille et refuse de la laisser en danger !

De leur côté, les Moreno sont intrigués par le passé de Laura qu’elle garde secret. Quant à Renaud, il confie ses déceptions à son fils. Celui-ci et Chloé tentent de faire fléchir Marianne. Thomas n’arrive pas à concilier ses sentiments avec ce que lui révèle Soraya.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 713 du 21 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés