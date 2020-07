Plus belle la vie : Estelle enquête sur Marcus (résumé + vidéo de l’épisode 4067 PBLV du 21 juillet 2020)

4.5 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4067 du mardi 21 juillet 2020 – Estelle est bien décidée à démasquer Marcus dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et ce soir, Estelle donne à Clémentine les résultats de la petite enquête qu’elle a mené sur lui… Et elle a découvert qu’il y avait déjà eu une plainte contre lui pour abus de faiblesse !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4067

Barbara, en prison, s’inquiète que Léon soit séparé de sa mère. Elle s’inquiète aussi pour Pauline, et espère que les Merle ne l’ont pas supprimée. Leo enquête au restaurant de Cécile, où Nina, la serveuse confirme avoir vu plusieurs fois Paul Merle avant de se rétracter. Nathan s’insurge que Barbara soit incarcérée et se déclare prêt à tout pour lui venir en aide. Il vient espionner les Merle dans un parc sans se faire repérer et finit par demander de l’aide à Abdel…

Clémentine vient chercher l’aide d’Estelle pour l’aider à se débarrasser de Marcus qui n’est pas intègre. Estelle a justement retrouvé la plainte d’une famille contre Marcus. Les deux femmes veulent le confronter, mais Marcus assume et Clémentine s’emporte…



Franck apprécie de plus en plus la simplicité de Delphine. Ils se trouvent des points communs. De son côté, Claire est cruelle avec Rochat…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4067 du 21 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

