Demain nous appartient spoilers : Rémy tombe de haut, Sylvain doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 13 au 17 juillet)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 juillet 2020 – Comme chaque samedi, les fans les plus curieux de la série de TF1 « Demain nous appartient » ont rendez-vous sur Stars-Actu.fr pour en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Et alors que l’intrigue sur le prédateur est terminée, une nouvelle commence et elle est centrée sur Christelle et la famille Moreno !



En effet, Laura, la mystérieuse jeune femme qui a débarqué à Sète et cherche Christelle, va bouleverser leur équilibre familial. Christelle va mentir à Sylvain et ce dernier va penser que sa femme le trompe !…

De son côté, Marianne ne va pas réussir à tourner la page et décider de rompre avec Renaud. Elle va pouvoir compter sur le soutien de sa fille, Chloé. Amanda quant à elle va essayer d’aller de l’avant et elle va se rapprocher d’Ulysse du Spoon.



Et pour Rémy, ça va être la douche froide… Alors que Thomas reste finalement à la prison de Sète, Soraya n’a pas d’autre choix que de dire la vérité à Rémy, qui tombe de haut !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 13 au 17 juillet 2020

Lundi 13 juillet (épisode 707) : Charlie et Sylvain commencent à se douter que Christelle leur cache quelque chose… ou quelqu’un. Samuel alerte Renaud sur le comportement de Marianne, qui ne peut plus durer. Soraya, de son côté, fait part à Lou de son incapacité à mettre en ordre sa vie sentimentale.

Mardi 14 juillet (épisode 708) : Dans les rues de Sète, une inconnue semble activement rechercher Laura, l’intrigante nouvelle venue. Chloé soutient Marianne du mieux qu’elle peut après que cette dernière lui a confié ses inquiétudes quant à sa relation avec Renaud. Thomas reçoit une nouvelle réjouissante, qui n’aide cependant pas Soraya à y voir plus clair.

Mercredi 15 juillet (épisode 709) : Sylvain confronte Christelle à propos de ses mensonges à répétition. Il décide de la suivre et fait une découverte à laquelle il ne s’attendait pas. Amanda essaie de reprendre une vie normale et se fait remarquer par Ulysse, le cuisinier du Spoon. Rémy tombe des nues en découvrant que Soraya lui a menti.

Jeudi 16 juillet (épisode 710) : Sylvain se confie à Bilel sur sa difficulté à faire confiance à Christelle. Noor, qui a tout entendu, gaffe auprès de Betty qui en sort bouleversée. Timothée et Manon complotent au nom de la planète. Un sabotage est en préparation… Amanda, encore profondément affectée par son traumatisme, interprète mal les intentions d’Ulysse.

Vendredi 17 juillet (épisode 711) : Christelle essaie tant bien que mal d’instaurer un nouvel équilibre familial, mais elle se heurte aux réticences de Betty. De son côté, Luke semble touché par le sort de Laura. Malgré les précautions de Karim, Chemsa est convaincue d’être en grand danger. La suite du plan de Manon et Timothée est interrompue par l’arrivée d’une cible plus que mécontente.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 6 au 10 juillet

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

