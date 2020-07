Audiences TV prime 10 juillet 2020 : « L’art du crime » leader (France 2), lourde chute pour « Reef Break » (M6)

4.5 ( 8 )



Audiences TV prime 10 juillet 2020. Hier soir, en première partie de soirée, notez la victoire de France 2 avec un épisode en rediffusion de sa série « L’art du crime ». Hier soir « Une ombre au tableau » a pu compter sur 3.04 millions d’inconditionnels soit 16.7 % des téléspectateurs.



Audiences TV prime 10 juillet 2020 : autres chaînes

TF1 suit avec un nouveau prime de « Vendredi tout est permis ». Arthur et ses invités ont amusé 2.28 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 12.6% (individus âgés de 4 ans et plus)

Chute sensible pour M6 et sa série « Reef Break ». Leader la semaine dernière, elle s’est contentée hier soir de 2.15 millions de fans pour une part de marché 11.6% sur l’ensemble du public. On est loin des scores de la semaine dernière avec 3.22 millions de curieux et près de 17% de pda.

Quant à la seconde partie de « La télé des années 80 » sur France 3, elle a rassemblé 2.06 millions de nostalgiques de ces années-là soit 11.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.



Arte complète le top 5 avec le téléfilm en rediffusion « Mélancolie ouvrière ». Porté par le trio Virginie Ledoyen, Philippe Torreton et François Cluzet, il a été vu ou revu par 1.01 million de personnes (pda 5.4%).

