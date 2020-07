Guy Carlier amaigri, sa photo choque les internautes sur Twitter

5 ( 3 )



Annonces





Guy Carlier a perdu beaucoup de poids et il a mis en ligne une photo de lui particulièrement amaigri sur le réseau social Twitter. Une photo qui a choqué bon nombre d’internautes tant la métamorphose est impressionnante !



Annonces



Annonces

« D’accord j’ai l’air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco cl que m’avait offert MIchel Hidalgo. » a écrit Guy Carlier en mettant en ligne cette photo dimanche en fin de journée.



Annonces



Annonces



Annonces





La photo a suscité de vives réactions, beaucoup saluant cette perte de poids spectaculaire et d’autres lui reprochant d’avoir pris un coup de vieux au passage.

Mais à 71 ans, Guy Carlier ne se laisse pas toucher par les commentaires et il n’a choisi de retenir que le positif.



Annonces





Ce lundi, il a répondu, toujours sur son compte Twitter, avec une autre photo. Il remercie tout le monde et reconnait sa perte de poids lui a fait prendre quelques années physiquement, mais il est heureux et c’est bien là l’essentiel !

« C’est vrai qu’un maillot de foot à partir d’un certain âge ça fait papy et que quand tu maigris, le poids de la graisse perdue est remplacé par celui des ans. Mais je vous rassure, je me sens très bien. Je vous le prouverai sur scène le 26/9 à Argenteuil. Merci à tous » a-t-il écrit aujourd’hui.

D’accord j’ai l’air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco cl que m’avait offert MIchel Hidalgo. pic.twitter.com/rzNPItTuHv — guycarlier (@guycarlier2013) July 26, 2020 C’est vrai qu’un maillot de foot à partir d’un certain âge ça fait papy et que quand tu maigris, le poids de la graisse perdue est remplacé par celui des ans. Mais je vous rassure, je me sens très bien. Je vous le prouverai sur scène le 26/9 à Argenteuil. Merci à tous🙏❤️ pic.twitter.com/lVz3jSuoup — guycarlier (@guycarlier2013) July 27, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés