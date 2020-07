Un si grand soleil en avance : Justine fait le lien entre Eve et Eliott (résumé + vidéo épisode n°445 du 27 juillet 2020)

5 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence et Justine et Eve vont continuer de se rapprocher ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, elles vont apprendre à mieux se connaitre et Justine va faire le lien avec Eliott…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 445

Justine et Eve prennent un nouveau un verre ensemble… Eve parle de son fils à Justine, qui s’intéresse. Elle lui explique qu’il tient un bar près de la fac de médecine et Justine fait le rapprochement avec Eliott, qu’elle connait bien… Elle lui demande le prénom de son fils et quand Eve lui répond, Justine comprend que son intuition était la bonne.

Et pendant que Gérald prend une décision qui lui coûte beaucoup d’efforts, Alice semble être la seule capable de garder son sang-froid chez les Bastide.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 juillet

