« Koh-Lanta » : la prochaine saison s’appellera « Les 4 terres » ! À peine une saison vient-elle de s’achever que l’on en sait déjà un peu plus sur la suivante qui devrait prendre place dans la grille des programmes de TF1 dès le mois de septembre. Une saison pas comme les autres qui aura pour titre « Les 4 terres » .



Pourquoi « Les 4 terres » ? Et bien parce que cette nouvelle saison verra s’affronter 4 équipes régionales : le Sud, le Nord, l’Est et l’Ouest. Et si vous êtes forts en maths vous aurez vite fait de faire le calcul : il y aura donc 6 candidats par équipe.

Une saison qui a déjà été tournée et aura encore pour décor les Fidji.

« Koh-Lanta » : la prochaine saison mettre en scène de forts caractères

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue hier à Paris, on a appris qu’un record tombera pour l’occasion : celui du nombre de candidats engagés. Il était de 21 candidats, il sera donc désormais de 24.



Et selon Denis Brogniart cette spéciale « régions » va avoir pour conséquence de nous offrir des équipes plus soudées que jamais !

Du côté des épreuves, l’épreuve de confort sera sans merci ! L’équipe qui finira dernière sera sanctionné et contrainte d’aller sur l’îlot de l’exil…pour une nuit. Une sorte de mini-purgatoire dans un endroit éloigné de tout sans eau ni nourriture.Difficile avant la fameuse épreuve d’immunité.

Enfin du côté du casting, on nous annonce de forts caractères, des sportifs et/ou des candidats au mental d’acier.

Bref quelque chose nous dit que l’on ne va pas s’ennuyer. Et nous on a déjà hâte. Pas vous ?

