Un si grand soleil en avance : Eve prête pour une nouvelle histoire ? (résumé + vidéo épisode n°439 du 16 juillet 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Virgile est parti loin de Monptellier, Eve est-telle prête pour une nouvelle histoire dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Et on peut dire que l’histoire qui se profile pour la mère d’Eliott risque de vous surprendre !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 439

Justine et Eve prennent un verre. Justine drague clairement Eve et lui dire qu’elle a vraiment envie de la revoir. Elle lui donne son numéro et lui demande de la rappeler… Eve pense que ce n’est pas une bonne idée mais Justine lui conseille de ne pas s’empêcher de vivre quelque chose, d’autant que c’est la première fois… Elle part en lui disant de laisser la vie la surprendre.

Et alors que Manon confronte sa grand-mère, jusqu’où la jalousie poussera-t-elle Eliott ? De son côté, Gérald est face à un cruel dilemme. Quant à Akim, il fait une nouvelle rencontre.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

