« Les 12 coups de midi » : Antonin éliminé remercie ses fans, Caroline nouvelle maîtresse de midi, l’indice de l’étoile se confirme…

« Les 12 coups de midi » : Antonin éliminé ! Il fallait bien que ce jour arrive et c’est aujourd’hui, dimanche 19 juillet 2020, que notre maître de midi a été éliminé. Antonin est tombé sur plus fort que lui et a quitté l’émission avec une très jolie cagnotte de 76.535 euros de gains et de cadeaux.



À son actif 18 participations, 4 coups de maître et une étoile mystérieuse.

Très vite Antonin a tenu à remercier ses fans sur les réseaux sociaux, en écrivant notamment : « Merci à tous pour vos messages de sympathie ! J’avais conscience de mon niveau et de mes lacunes, un tel parcours était inespéré. Merci à Jean-Luc Reichmann et les équipes pour leur énergie et leur gentillesse. Longue route à Caroline, qui a le potentiel d’aller beaucoup plus loin ! »



Merci à tous pour vos messages de sympathie ! J’avais conscience de mon niveau et de mes lacunes, un tel parcours était inespéré. Merci à @JL_Reichmann et les équipes pour leur énergie et leur gentillesse. Longue route à Caroline, qui a le potentiel d’aller beaucoup plus loin ! pic.twitter.com/Rd0CAQXzkY — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 19, 2020

« Les 12 coups de midi » : Antonin éliminé par Caroline !

Mais qui est cette Caroline qu’évoque Antonin ? Et bien c’est la nouvelle maîtresse de midi. C’est elle qui a fait tomber Antonin lors du coup fatal. Et elle a particulièrement bien débuté son parcours en signant un coup de maître à 30.000 euros dont 15.000 pour sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de nouveau. L’indice qui se dévoilait hier, à savoir l’aigle d’un rapace, se confirme. Mais cela ne nous avance pas beaucoup pour l’instant.

Pour sa première victoire, Caroline a pensé à David Douillet sans succès…

Rappel des indices : un décor japonais, un vase Ming et ce qui semble être un aigle.

Noms déjà proposés : Shinzō Abe (1er ministre japonais), Teddy Riner, Fauve Hautot, Jean-Pierre Pernaut, Cyril Hanouna, Cyril Féraud, Mireille Mathieu, Alizé, Alain Delon, Bruce Lee, Jackie Chan, Jack Black, Christian Bale, David Douillet.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » demain, lundi 20 juillet 2020, dès 12 heures sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

