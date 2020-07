Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 août 2020

4.7 ( 12 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 7 août 2020 – On est dimanche et comme tous les week-ends, Stars Actu donne rendez-vous aux fans du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » afin d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. L’occasion de découvrir un aperçu de la suite de votre série avec les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 août 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans deux semaines, les Bastide vont continuer d’essayer de faire ouvrir les yeux d’Elizabeth au sujet de Hugues. Vont-ils y parvenir ?

Quant à Emmy, elle va devoir prendre une décision importante tandis qu’à l’hôpital, un nouveau médecin fait son arrivée.



Lundi 3 août 2020, épisode 449 : Alors que Becker a peur que la situation ne lui échappe, Manon se démène pour tenter d’enterrer la hache de guerre. Pendant ce temps, Eliott subit de plus en plus de pression.

Mardi 4 août 2020, épisode 450 : Alors qu’un nouveau médecin au caractère bien trempé débarque à l’hôpital, Eliott mène sa propre enquête pour y voir plus clair. Quant à Emmy, elle reprend contact avec une vieille connaissance…

Mercredi 5 août 2020, épisode 451 : Tandis que Mo ne parvient pas à obtenir les informations qu’elle voudrait, Gary retrouve quelqu’un qui lui est cher. Pendant ce temps, Eliott réussira-t-il à dire tout ce qu’il a sur le cœur ?

Jeudi 6 août 2020, épisode 452 : Alors que le stress de Janet rejaillit sur son entourage, Julien tente de faire preuve d’optimisme, et Eve se montre présente pour son fils. Quant à Elisabeth, regardera-t-elle enfin la vérité en face ?

Vendredi 7 août 2020, épisode 453 : Alors que les Bastide découvrent de nouveaux éléments grâce à un détective privé, Emmy prend une décision importante pour son avenir. Guilhem, de son côté, parviendra-t-il à être au bon endroit au bon moment ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 20 au 24 juillet 2020 en cliquant ICI

du 27 au 31 juillet 2020 en cliquant ICI

