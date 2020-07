M6 annonce le retour de « Tous en cuisine en direct » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony !

4.5 ( 10 )



« Tous en cuisine en direct » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony : bientôt le retour ! Ils vous manquaient ? Nous aussi. Très bonne nouvelle aujourd’hui que M6 vient d’annoncer que l’émission « Tous en cuisine en direct » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony serait bientôt de retour sur la chaîne.



Une émission que vous retrouverez également sur la page dédiée de 6Play

À quand le retour de « Tous en cuisine en direct » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony ?

Pour l’instant M6 n’a communiqué aucune date mais on imagine que la chaîne va attendre la rentrée de septembre avant de lancer la saison 2 de cette émission désignée « Meilleure émission confinée » par les lecteurs de Télé-Loisirs (sondage réalisé auprès de 6531 internautes sur télé-loisirs.fr).



Pour mémoire la saison 1 a été un vrai carton d’audience réunissant en moyenne chaque soir 2 millions de téléspectateurs soit 11% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et 20% des femmes de moins de 50 ans responsable des achats. RECORD 4+ ET FRDA-50 depuis 4 ans, Record en nombre de téléspectateurs depuis 7 ans pour un programme d’access semaine dans la case de 19h.

Une saison 2 paraissait donc comme une évidence d’autant que Nicolas de Tavernost, Président du directoire du groupe M6, et Matthieu Jean-Toscani, producteur de l’émission, avaient laissé sous-entendre que le programme était appelé à se pérenniser.

En attendant d’en savoir sur ce retour tant espéré des fans du programme, rappelons qu’il existe un livre baptisé « Fait maison » dont les recettes sont inspirées de celles proposées dans l’émission (Vous pouvez le commander ICI). Vendu au prix de 12.90 euros, il comprend 45 recettes salées et/ou sucrées faciles à réaliser.

