Fort Boyard du 12 juillet 2025 : ce soir l’équipe de Nikola Karabatic et Claude Dartois (VIDEO)

Publicité





Fort Boyard du samedi 12 juillet 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le lancement de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce premier numéro de la saison, l’équipe est composée ce soir de Nikola Karabatic, Matthias Dandois, Claude Dartois, Héloïse Martin, Catherine Davydzenka, Major Mouvement.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Publicité





Ils joueront pour Karabatic Demain. L’association œuvre activement pour le développement du handball en France en soutenant divers projets, en se concentrant principalement sur deux axes : la jeunesse et l’éducation, ainsi que la protection de l’environnement. Fondée par Nikola et Luka Karabatic, elle vise à structurer et renforcer des actions autour de ces thématiques afin d’en maximiser l’impact concret sur le terrain.

Présentation de la saison 2025

Pour cette 36e saison, Fort Boyard revient à ses fondamentaux : le Père Fouras replonge dans l’esprit originel du Fort pour mieux piéger les candidats et protéger son précieux trésor. Chaque année, de nombreuses équipes tentent de dérober les boyards pour soutenir de nobles causes, sous le regard bienveillant d’Olivier Minne, maître de l’émission.



Publicité





Cet hiver, constatant que son stock de boyards est au plus bas, le Père Fouras a redoublé d’ingéniosité en puisant dans l’histoire du Fort pour déstabiliser les célébrités. Entre épreuves classiques revisitées, nouveautés et surprises, les candidats seront mis à rude épreuve. À chaque émission, le Père Fouras fera appel au « cercle des anciens » — une assemblée des personnages les plus anciens du Fort et un maître du temps — chargée d’auditionner ceux qui souhaitent rejoindre les troupes. Il pourra aussi compter sur son armée de redoutables alliés pour protéger son trésor.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 12 juillet

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

vidéo à venir