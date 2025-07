Echappées Belles du 12 juillet : direction Menton ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 12 juillet 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 12 juillet, à 20h55 – « Week-end à Menton » (rediffusion)

Bienvenue à Menton, ville d’art et d’histoire surnommée la perle de la France. Avec ses façades colorées à l’italienne, ses ruelles pavées, sa mer azurée, son architecture Belle Époque et ses jardins luxuriants, elle séduit par son charme unique. Située sur la Riviera, entre Monaco et la frontière italienne, Menton bénéficie d’un microclimat exceptionnel avec plus de 316 jours de soleil par an, appréciés par ses 30 000 habitants et ses visiteurs en quête de douceur.

Le charme de Menton s’étend aussi à ses environs, notamment la Vallée de la Roya, au cœur du parc national du Mercantour, offrant des paysages sauvages, des lacs, des montagnes et des villages perchés riches en patrimoine.



Publicité





Sa proximité avec l’Italie confère à Menton une atmosphère à la dolce vita, mêlant histoire et culture. Sophie Jovillard va partir un week-end à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Menton.

Les reportages : La perle de la Riviera au temps de la Belle Epoque / La ville-jardin / L’agrume dans tous ses états / De Cocteau au Corbusier / Les villages perchés médiévaux / La Brigasque, une race locale.

Echappées Belles du 12 juillet à 22h30 – « Spéciale : un week-end au vert à Angers » (rediffusion)

Entre les rives de la Mayenne, de la Sarthe, de la Maine et celles majestueuses de la Loire voisine, Angers est une ville d’eau, d’histoire, de parcs et de jardins, où vélo et écologie tiennent une place centrale. Championne du développement durable, la cité angevine a été élue « ville la plus verte de France » pour la troisième fois consécutive, avec 14 % de sa surface consacrée aux espaces verts. Pour un week-end, Jérôme Pitorin explore Angers et ses environs, accompagné du duo emblématique de « Silence, ça pousse ! » : Stéphane Marie et Carole Tolila.