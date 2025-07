Les 12 coups de midi : « Le Combat des Maîtres : Emilien vs Xavier » ce soir sur TF1 (12 juillet 2025)

Publicité





« Les 12 coups, Le Combat des Maîtres : Emilien vs Xavier » du 12 juillet 2025 – Jean-Luc Reichmann donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour une soirée exceptionnelle des « 12 Coups de midi ». Il s’agit d’un affrontement entre Emilien et Xavier !





A ne pas manquer dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en replay sur sur TF1+.







« Les 12 coups : le combat des maîtres » du 12 juillet 2025

Préparez-vous pour un événement haut en couleurs et 100 % bonne humeur, placé sous le signe du jeu et du duel. Ce soir, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous pour un face-à-face inédit entre deux Maîtres de Midi légendaires : Émilien, tout juste éliminé, et Xavier, le seul à avoir quitté le jeu sur abandon.

Ces deux champions emblématiques vont s’affronter dans un duel palpitant, chacun soutenu par une équipe de trois célébrités prêtes à tout pour défendre leurs couleurs et enflammer le plateau !



D’un côté, l’équipe des Trempette, menée par Émilien, champion aux plus de 2 millions d’euros de gains, accompagné par l’humoriste ventriloque Jeff Panacloc et son fidèle Jean-Marc, la chanteuse Julie Zenatti et l’animatrice Anaïs Grangerac.

De l’autre, l’équipe des Bronzettes, menée par le redoutable Xavier, invaincu et incontournable, épaulé par la chanteuse Amel Bent, l’humoriste révélation AZ et Julien Lieb, finaliste remarqué de la Star Academy 2023.

Ces deux équipes vont s’affronter à travers quatre manches aussi épiques que festives, dans une ambiance estivale et survoltée. Pour clôturer la soirée, Émilien et Xavier s’affronteront dans un ultime grand duel intense et plein de suspense jusqu’à la dernière seconde.

Rires, jeux et bonne humeur seront au rendez-vous pour cette soirée feel-good à ne surtout pas manquer ! Sortez vos casquettes et vos éventails, installez-vous confortablement dans votre transat avec un cocktail, et laissez la fête commencer sur TF1, ce samedi 12 juillet à 21h10 !

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce…

vidéo à venir